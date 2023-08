Nach Mord in Fürstenfeld: Obduktion angeordnet

Die blutige Serie an Frauenmorden in Österreich ging am Wochenende weiter: Ein 55-jähriger Steirer hat am Sonntag offenbar nach einem vorausgegangenen Streit seine 42-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit mehreren Messerstichen auf brutale Art und Weise ermordet. Anschließend richtete sich der Mann mit einer auf ihn registrierten Schusswaffe in der angrenzenden Garage.