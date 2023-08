Bruck zeigt Titelambitionen mit klarem Derby-Sieg

Nach gerade einmal zwei Minuten brachte Marc Niederegger die Gäste aus Bruck beim Derby in Zell am See in Führung - genau so lautete auch der Plan. „Wir wollten früh Druck aufbauen und so ein frühes Tor erzielen“, erklärte Trainer Uwe Deussen. Die Hausherren versuchten schnell eine Reaktion darauf zu finden, der Ausgleichstreffer blieb ihnen allerdings verwehrt.