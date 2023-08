Pkw-Lenker prallte auf Fernpassstraße gegen Felsen

Der 33-Jährige war kurz vor 10 Uhr auf der Fernpassstraße in Richtung Deutschland unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Felswand. Dabei wurde sein Auto auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam in der Leitschiene er Gegenfahrbahn zum Stillstand.