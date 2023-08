Eisbullen zum Auftakt von Finnen niedergerungen

Gleich gut 1700 Zuschauer in der Ke Kelit Arena sahen geiles Eishockey - der Umzug des Red Bulls Salute nach Zell am See hatte sich vom Startbully des Eröffnungsspiels weg bereits ausgezahlt. In dem Helsinki IFK aufs Tempo drückte, die Eisbullen mit starkem Körperspiel gut dagegenhielten. Und mit Mario Huber einen Präzisionsschützen hatte. Zweimal binnen knapp eineinhalb Minuten schlug die Scheibe neben der Stange im Finnen-Tor ein.