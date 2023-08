Eisbullen-Duell wäre das „Tüpfelchen auf dem i“

Kitzbühel ade, ein Salute für den Eishockey-Gipfel in Zell am See. Die Red Bulls übersiedeln für die 16. Auflage des internationalen Einladungsturniers in die Bergstadt, wo einst 2010 eine Gruppenphase gespielt wurde. Für ein hochklassiges Starterfeld ist wieder gesorgt. Dabei auch 18 Cracks, die zuletzt ihre Länder bei der A-WM in Finnland vertraten.