Diese Familien haben seit Wochen kein Zuhause mehr

Wie es derzeit aussieht, dürfen die Bewohner noch lange nicht in ihre Häuser zurück. Jakob Christof (67), lebt mit seiner Frau, seinem Sohn und Enkelsohn in Terpetzen. „Wir sind seit 59 Jahren in diesem Haus. An kleinere Problemchen mit dem Bach kann ich mich erinnern, aber nicht an solch bedrohliche Vorfälle.“ Bevor die Gefahr nicht gebannt ist, darf niemand zurück. Christof: „Das wäre zu gefährlich. Wir sind im Familienkreis und bei Bekannten untergebracht. Solange es dauert, wird es eben dauern. Eine Zeit kommen wir klar.“ Mittlerweile wird sogar über eine Sprengung des Hanges nachgedacht.