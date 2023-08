Grazer Stadion-Gipfel bringt miese Post für GAK

Eine bittere Pille für (Fußball-) Schwarz und Rot. Zumal Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) vor Beginn der Sitzung gegenüber der „Krone“ noch einmal klarmachte, dass ein Abtreten des Baurechts in Liebenau an Sturm nur in Frage kommt, wenn es auch für den GAK eine zufriedenstellende Lösung gibt. Der Gipfel selbst ging dann quasi in die Verlängerung: Erst nach 225 Minuten verließen die Teilnehmer das Baumkircher-Zimmer im Rathaus.