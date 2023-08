Die unterschätzte Gefahr in Tirols Heustadeln

Große Hitze und ein Stadel voller Heu - eine denkbar ungünstige Kombination. „Es war fünf vor zwölf. Als wir in die Scheune rein sind - mit schwerem Atemschutz -, hat das Heu bereits gebrannt. In letzter Sekunde haben wir es geschafft, das Feuer mit einem Wasserschlauch zu löschen und konnten so Schlimmeres verhindern“, schildert Sebastian Grandner, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bichlach.