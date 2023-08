Brand auf Bauernhof: 16 Kühe und 2 Kälber gerettet

Haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist Donnerstagnachmittag ein Tiroler Bauer in Kössen. In seiner voll mit Heu gefüllten Scheune hatte sich ein Brand entwickelt. Durch das rasche Eingreifen zahlreicher Feuerwehren und das beherzte Handeln des Bauern wurde Schlimmeres verhindert.