Jungmusiker trifft auf weltbekannte Klassik-Stars

Auch für Simon Pruckner aus Altenburg bei Horn wird dieser Abend zu einem besonderen Erlebnis: Denn der 13-jährige Nachwuchsmusiker darf an der Seite von Lidia Baich ein Stück präsentieren. „Für mich sind diese Profis große Vorbilder. Auch mit so einem großartigen Orchester musizieren zu dürfen, ist unglaublich und eine tolle Chance. Natürlich öffnet die Unterstützung der Stars Türen, es gibt dadurch die Möglichkeit zu tollen Auftritten, wie zum Beispiel auf der Donaubühne“, freut sich der Waldviertler. Doch wie wichtig ist die Unterstützung junger Talente? „Ich sehe es als Pflicht, unsere Nachwuchskünstler zu fördern. Gerade Auftrittsmöglichkeiten sind für die jungen Menschen ein wesentlicher Teil der Entwicklung“, so die Star-Geigerin. Mit Simon Pruckner sei heuer zum ersten Mal ein ganz junger Solist dabei.