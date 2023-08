Obama-Töchter feierten wilde Party mit Drake

Freche Party-Outfits

Und dafür hatten sich Malia und Sasha ordentlich rausgeputzt. Statt in die braven Outfits, die man von früher kennt, hatten sich die beiden in wilde Partylooks geworfen. So trug Sasha ein schwarzes Crop-Top und graue Low-Waist-Cargopants. Eine pinke Handtasche, Statement-Ringe und lange, in silbergrau lackierte Nägel machten den Look komplett.