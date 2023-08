Rauchverbot auf Spieplätzen ist in Warteschleife

Nach Wels verordnete kürzlich auch Marchtrenk ein Rauchverbot auf Spielplätzen und entfachte damit in Linz die seit Jahren andauernde Tschick-Debatte neu. „Ich verstehe nicht, warum das in Marchtrenk und in Wels – dort schon seit einigen Jahren – möglich ist und in Linz nicht“, brennt ÖVP-Stadtvize Martin Hajart seit Jahren für dieses Thema.