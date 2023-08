Betrüger geben sich als Radiomoderatoren aus

Die Identitäten von bekannten österreichischen Radionoderatorinnen und -moderatoren werden für die neue Betrugsmasche missbraucht, die die Polizei so beschreibt: Die Täter legen im Namen der Radiomoderatoren unter Verwendung echter Fotos Fake-Profile an und verbreiten via Facebook betrügerische Gewinnspiele. Dabei werden Gewinne bis zu 1.000 Euro versprochen.