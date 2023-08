Navigator der Kostüme mit Wissensdurst

Dieser Jan heißt Meier, ein Allerweltsname, vor allem in seiner Heimat Deutschland. Dort begegnet man den M…s in irgendeiner Schreibweise alltäglich. Doch dieser Meier hat ein Betätigungsfeld weitab vom Alltäglichen. Er ist seit 2016 Direktor für Kostüm, Maske und Garderobe, nicht bei irgendeiner Provinzbühne – sondern bei den Salzburger Festspielen. Dort ist er ein hoch qualifizierter „Ermöglicher“ für ein Festival, dessen Einzigartigkeit Regie-Zampano und Multikünstler Peter Sellars, vor einigen Jahren auch eindringlich-visionärer Festspielredner, sinngemäß so umschreibt: Vieles an Utopien sei heutzutage im Bühnengeschehen nicht mehr möglich, was Salzburg noch immer möglich macht. Das skizziert eine Art von maßvoller Maßlosigkeit im Umsetzen von oft irreal anmutenden Szenarien in der Oper und im Schauspiel.