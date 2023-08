Bursche war zu laut - Mann zückte plötzlich Messer

Weil sich am Dienstag gegen 3.30 Uhr in der Früh ein 42-jähriger Mann durch den Lärm eines Burschen (14) belästigt gefühlt haben soll, zückte der Mann auf offener Straße plötzlich das Messer. Die Polizei musste einschreiten. Außerdem kam es nur wenige Stunden zuvor zu einem weiteren Einsatz in einer Wiener Wohnung - auch dort hatte jemand das Messer gezückt.