Ukraine feiert mit Parade der Panzerwracks

In diesem Jahr feiert die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag am Donnerstag mit einer ganz besonderen Parade: Auf dem Chreschtschatyk-Boulevard, der zentralen Straße in Kiew, sind die Wracks russischer Panzer aufgereiht. Sie veranschaulichen Moskaus Verluste - können aber nicht über die Schwierigkeiten der ukrainischen Gegenoffensive hinwegtäuschen.