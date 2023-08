Ukraine wirft stärkste Brigade in die Schlacht

Konkret geht es um die 82. Luftangriffsbrigade, wo rund die Hälfte aller gelieferten Marder- und Stryker-Schützenpanzer bzw. Challenger-2-Kampfpanzer gelandet sein sollen. Stefan Korshak von der „Kyiv Post“ hatte bereits im Mai in einer Analyse von der außergewöhnlichen Kapazität dieser Brigade geschrieben. Die Einheiten seien in der Lage, schnell voranzukommen und auch erobertes Territorium zu sichern. Laut dem US-Thinktank Institute of the Study of War sind bereits erste Einheiten der Brigade zur Stadt Robotyne vorgerückt, wo versucht werde, die russische Front durchzubrechen und bis zum Asowschen Meer vorzudringen.