Mann schoss Ex-Frau ins Gesicht, feuerte um sich

Dem Amoklauf in einer Bar im kalifornischen Orange County, bei dem vier Personen inklusive dem Täter getötet wurden, scheint ein Streit unter Ex-Eheleuten vorangegangen zu sein. So zitiert ein US-Lokalmedium den Vater eines Opfers, der schildert, dass seine Tochter von ihrem Ex-Mann, einem ehemaligen Polizisten, ins Gesicht geschossen wurde. Augenzeugen berichteten zudem von einem Streit in dem Lokal.