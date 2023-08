Zur Ausnahme kann Prinzessin Kate mal etwas nicht!

„Ich muss meine Sprachen üben, sie sind so schlecht. Meine Sprache ist so schlecht, dass ich wirklich dafür sorgen muss, dass meine Kinder besser werden als ich“, erklärte sie. Bisher zumindest scheint es nicht, als habe sie ihre Schwäche an den Nachwuchs weitergegeben. Louis, Charlotte und George sollen in Bezug darauf nämlich nach ihrem Vater William kommen, soweit man das bisher beurteilen kann.