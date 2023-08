Mit Pizzera & Jaus bleibt sicher kein Auge trocken

Musiker-Duo erobert jetzt gemeinsam die große Leinwand

In „Pulled Pork“ inszeniert Erfolgs-Regisseur Andreas Schmied („Klammer - Chasing The Line“, „Love Machine 1&2“) das erfolgreiche Duo Paul Pizzera und Otto Jaus in einer spannungsgeladenen Crime Comedy, made in Austria. Nach zahlreichen Musikbühnen und Konzerthallen erobern die Publikumslieblinge nun also auch die Kinosäle des Landes.