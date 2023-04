Pizzera & Jaus ermitteln in „Pulled Pork“

krone.tv hatte das Set von „Pulled Pork“ im vergangenen Oktober besuchen dürfen und erste Eindrücke gesammelt. „Es ist eine schöne Melange aus Action und Comedy“, beschrieb Schauspielerin Valerie Huber („Klammer - Chasing the Line“), die ebenso wie Gregor Seberg, Elisabeth Kanettis Michael Rast und Melissa Naschenweng zum starbesetzten Cast zählt, beim Set-Visit das Kino-Highlight, das sich aktuell in der Post-Produktion befindet. Regisseur und Produzent Andreas Schmied feierte erst vor Kurzem den erfolgreichen Kinostart von „Hals über Kopf“, in dem Otto Jaus in seiner ersten Hauptrolle zu sehen ist.