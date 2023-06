Pizzera & Jaus liefern saftigen Vorgeschmack!

„Eine schöne Melange aus Action und Comedy“

Mit von der Partie sind unter anderem auch Pizzeras Verlobte Valerie Huber, Elisabeth Kanettis und Michael Rast - und auch Melissa Naschenweng zählt zum starbesetzten Cast. krone.tv hatte das Set von „Pulled Pork“ im vergangenen Oktober besuchen dürfen und erste Eindrücke gesammelt. „Es ist eine schöne Melange aus Action und Comedy“, beschrieb Valerie Huber („Klammer - Chasing the Line“), beim Set-Visit das Kino-Highlight, das am 6. Oktober in den heimischen Kinos startet.