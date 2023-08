Unterberger Automobile steigt bei Auto Thum ein

Eine kleine Sensation in der Osttiroler Automobilbranche verkündete das Autohaus Thum in Lienz. Am 1. August stieg das Kufsteiner Traditionsunternehmen Unterberger Automobile mit 50 Prozent ein und fungiert seither rückwirkend als neuer Partner. „Als Teil einer größeren Gruppe profitieren unsere Kunden von zahlreichen Synergieeffekten – wie etwa einem größeren Angebot. Damit sehe ich unser Unternehmen für die aktuellen und künftigen Herausforderungen sehr gut aufgestellt“, sagt Geschäftsführer Anton Thum, der weiter an der Spitze bleibt.