WSG: Dieser Punkt ist der „echte“ Saisonstart!

Süß, nannte Torhüter Adam Stejskal den ersten Punkt, den er mit der WSG Tirol erobern konnte. Süßer noch, fügte er an, als all die Punkte mit Serienmeister Salzburg, wo für Adam in der vergangenen Saison Siege so alltäglich waren wie der Startpfiff des Schiedsrichters: „Und so wie wir in den ersten 60 Minuten gespielt haben, werden wir noch viele Punkte machen.“