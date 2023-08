Gardasee: 20-Jährige bei Rettungsversuch ertrunken

Das Unglück ereignete sich bei Garda, im Gebiet von Corno am Samstagnachmittag. Weil ihr jüngerer Bruder im Wasser in Not geraten war, sprang die 20-Jährige in den See. Doch sie tauchte nicht mehr aus dem Wasser auf. Ihr Bruder konnte sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Die herbeigerufenen Rettungskräfte fanden die junge Italienerin schließlich in einer Tiefe von sechs Metern, etwa 30 Meter vom Strand entfernt.