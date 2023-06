Teurer Spaß am Gardasee: Strandregeln nun rigoros!

Die Sommer-Hochsaison steht vor der Tür - und damit werden sich die Touristen noch enger an den beliebten Ufern und Stränden des Gardasees drängen. Aber Vorsicht! Die italienische Polizei kontrolliert vor allem am nördlichen Ufer streng und will Ruhe statt Tohuwabohu durchsetzen. Augenzeugen aus Tirol schildern einen Einsatz.