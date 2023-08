Wiener IT-Fachkräfte kämpfen in Polen um Gold

Paul Hilscher und Timon Schwarz, Absolventen der HTL Wien 3 Rennweg, nehmen als Team in der Kategorie IT Netzwerktechnik- und Systemadministration teil. Timon war im Vorjahr bereits bei den WorldSkills dabei und hat eine „Medallion of Excellence“ mit nach Hause gebracht. „Dadurch, dass ich schon zum zweiten Mal am Start bin, hält sich die Nervosität in Grenzen“, sagt der 20-Jährige. Trotzdem wird seit ungefähr zwei Monaten hart trainiert. Denn die Konkurrenz schläft nicht, einige Nationen bereiten sich Jahre auf den Wettbewerb vor. Trotz des geringeren Aufwandes hat Österreich durchaus gute Chancen. „Unser Ziel ist zu gewinnen, aber ein Stockerlplatz ist realistisch“, meint Paul Hilscher.