Spaß an der Arbeit auch mit 700 Überstunden

Die EuroSkills, der größte Berufswettbewerb in Europa, starten am 5. September in Danzig (Polen). Mehr als 600 Teilnehmer unter 25 Jahren aus 42 Nationen werden in 43 Berufen ihr Können zeigen. Vier Kärntner sind dabei: Johanna Stabentheiner von der Malerei Wieser in Hermagor, Marcel Obersteiner und Lukas Unterhuber von Flex Althofen im Mechatronic-Teambewerb und die Restaurantfachfrau Bettina Veratsching.