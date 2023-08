Wasserski-Talent Lili Steiner fliegt zu EM-Gold!

Ab in die USA

Und heute geht’s für die 19-Jährige mit dem Flieger in die USA. In Lafayette im Bundesstaat Louisiana hat Steiner ein vierjähriges Stipendium für ihr Physik-Studium erhalten, fährt dort auch fürs College-Team weiter Wasserski. Das Semester geht heute los, Steiner musste sich für die EM vorab eine Erlaubnis holen, zwei Tage später starten zu dürfen.