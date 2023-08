Gabalier brachte die Massen in Kitzbühel zum Beben

Gabalier dirigierte am Boden liegend

Zum Auftakt gab‘s viele altbekannte Hits, die er mit seiner Live-Band zum Besten gab. Neben dem klassischen Volks-Rock‘n‘-Roll waren zwischendurch auch immer wieder volksmusikalische Passagen dabei. Gabalier war in seinem Element, er powerte sich regelrecht aus und lag bereits rund eine Stunde nach Konzertbeginn schweißgebadet und um Luft ringend am Boden. Die Reaktion der Fans? Sie sangen: „Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! Sowas hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön!“ Und Gabalier dirigierte - immer noch am Boden liegend. Derartige Verschnaufpausen kamen im Laufe des Konzertes immer wieder vor.