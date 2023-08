Handgemachter Abend in Kitz mit Gabalier und Co.

„Seit dem 29. März sind wir heuer bereits auf Tour, überall spürten wir Lebensfreude pur - so wird das heute Abend bei ,Andreas Gabalier & Friends handgemacht‘ auch sein“, schrie Gabalier am Beginn seiner Show in die Massen. Und er holte die „Kleinsten der Kleinen“ - also Kinder - vom normalen Stehbereich in den Graben direkt vor der Bühne, in dem sonst fast niemand Zutritt hat und der von Securitys überwacht wird. „Die kleinen Zwetschgen müssen hier sicher sein und vor allem etwas von der Show sehen können“, argumentierte der Musiker.