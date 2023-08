Kitz im Gabalier-Fieber: Es ist alles angerichtet!

Überraschungen für die Fans geplant

„Andreas führt als Entertainer durch den Abend und tritt zugleich auch mit seiner Live-Band auf. Sie spielen Songs, die in dieser Art und Weise - zum Beispiel unplugged oder in kleiner Besetzung - am Samstag bei seinem Konzert nicht so zu hören sein werden“, betonte Rass und verriet zudem, dass auch Überraschungen für die Fans geplant seien.