Erster ITF-Titel für ÖTV-Ass Joel Schwärzler!

Den Einzelbewerb beim ITF-M15-Turnier in Kottingbrunn (Nö) musste Joel Schwärzler nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Marat Shapinov (Rus) abhaken. „Ich habe einen schlechten Tag erwischt und nicht mein bestes Tennis gespielt. Allerdings muss ich auch sagen, dass er sehr gut war“, meinte das Ländle-Ass. Im Doppel an der Seite von Dominik Kellovsky lief es dann aber dafür umso besser. Ins Halbfinale zog das an Nummer zwei gesetzte Duo mit einem klaren 6:1, 6:2 gegen Dodig/Mikrut (Kro) ein. Und im Endspiel warteten dann die Turnierfavoriten Milos Karol (Slk) und David Pichler (Ö).