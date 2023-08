Überholmanöver führte direkt ins Krankenhaus

Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 59-jähriger Biker mit seinem Motorrad auf der L198 von Lech in Richtung Warth, auf dem Sozius hatte er seine Frau sitzen. An einer übersichtlichen Stelle machte er sich daran, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Fatalerweise setzte der Autolenker just zu diesem Zeitpunkt zu einem Linksabbiegemanöver an - eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden. Beim folgenden Sturz zog sich die 57-jährige Frau schwere Verletzungen zu - sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Landeskrankenhaus Feldkirch überstellt. Ihr Mann erlitt nur ein paar Schrammen, der Fahrer des Pkw blieb gänzlich unverletzt. Sowohl das Motorrad als auch das Auto wurden erheblich demoliert und mussten abgeschleppt werden. Alkohol war keiner im Spiel.