BW Linz gegen Rapid wird an die Herzen gehen!

Kampf ums Dabeisein

„Thomas, dessen Tage stark begrenzt sind, hat an uns den Wunsch herangetragen, dass er Rapid ein letztes Mal im Stadion sehen kann. Der Transport zu einem Spiel nach Wien wäre unmöglich, uns läuft generell die Zeit davon. Wir hoffen, dass wir es gemeinsam ins Blau-Weiß-Stadion schaffen“, sagt Florian Aichhorn vom Verein „Rollende Engel“, der schwerkranken Menschen letzte Wünsche erfüllt. Beide Klubs waren sofort an Bord. Rapid sandte Videogrüße von Geschäftsführer Steffen Hofmann, Trainer Zoki Barisic und Torjäger Guido Burgstaller: „Servus Thomas! Auf jeden Fall bist du am Sonntag bei uns – mit 100% bist du bei uns! Ich wünsche Dir und deiner Familie viel Kraft im Kampf deines Lebens“, richteten sie dem dreifachen Vater aus.