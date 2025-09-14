Ende der Geheimniskrämerei in den Gemeinderäten

Es hat länger gedauert als ursprünglich geplant, aber das hat laut Gemeindelandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) einen guten Grund: „Die Oö. Gemeindeordnung ist nicht irgendein Gesetz – sie regelt zentrale Aspekte des kommunalen Lebens.“ Und eben diese Regelungen werden derzeit neu aufgesetzt – der Entwurf für eine Novelle des im Jahr 1990 erlassenen Gesetzes stehe vor der Finalisierung, sagt Langer-Weninger: „Nach der Konsultation durch den Verfassungsdienst ist vorgesehen, den Entwurf im Herbst in die offizielle Begutachtung zu schicken.“