Nach Brand: „Ich habe eine Woche lang nur geputzt“

Qualm drang in alle Wohnungen

Verletzt wurde niemand. Ein Sachverständiger stellte fest, dass bis auf die Brandwohnung alle Einheiten bewohnbar seien. Über das Stiegenhaus oder gekippte Fenster war der Rauch in die Wohnungen eingedrungen, die stark verrußten. „Die Vorhänge waren schwarz. Wir können seit dem Brand nicht in der Wohnung schlafen, weil die Augen stark brennen. Deshalb bin ich mit meiner Frau und unseren drei Kindern zu meinen Eltern in deren kleine Wohnung gezogen“, erzählt ein anderer Betroffener.