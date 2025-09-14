Rauchwolke war mehrere Kilometer weit zu sehen

Familie psychologisch betreut

Und um 18.37 Uhr rückten sechs Wehren nach Bad Schallerbach aus. Ein Wohnhaus samt Werkstätte brannte (Bild), die vierköpfige Familie hatte sich rechtzeitig retten können, ehe die Helfer eintrafen. Das Rote Kreuz versorgte die zwei Erwachsenen und zwei Kinder vor Ort psychologisch. Nach ersten Einschätzungen war das Feuer aus den Garagen, bzw. der Werkstätte, die ans Haus angebaut ist, ausgegangen und hatte sich über Fassade und Dachstuhl aufs Wohngebäude weitergefressen. Der Rauch war weithin zu sehen.