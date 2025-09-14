Fest der Volkskultur lockte 7500 Besucher an

Was kommt nächstes Jahr?

Laut Veranstalter konnte man heuer rund 7500 Menschen begrüßen - mehr als ursprünglich erwartet. Und wie geht es jetzt weiter?

Schon kommendes Jahr findet das nächste Fest der Volkskultur statt, und zwar in Bad Zell von 18. bis 20. September 2026.