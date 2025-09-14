Fest der Volkskultur lockte 7500 Besucher an

Landler, Gstanzl, fesche Burschen, hübsche Dirndln, Goldhauben, Lederhosn – alles, was uns in Oberösterreich ausmacht: Von Freitag bis Sonntag fand in der Innviertler Gemeinde Treubach das Fest der Volkskultur statt. Mit rund 7500 Besucherinnen und Besuchern geht man auf einen Rekord zu! Und: Der Austragungsort nächstes Jahr steht fest.
Es ist ein Fest der gelebten Bräuche, das seit 1995 vom Oberösterreichische Forum Volkskultur initiiert wird. Jede Ausgabe findet in einer anderen Gemeinde statt, heuer war die Wahl auf Treubach im Innviertel gefallen. Seit Freitag gab es hier ein intensives Programm mit Musik, Tanz, Brauchtum, regionalen Spezialitäten. Auch ein Familienprogramm wurde angeboten.
Zu den Höhepunkten zählten das Wertungstanzen der Landjugend, das Goldhauben- und Schützentreffen, eine Mundartmesse zum Patrozinium sowie ein Festakt. Bei diesem wurde auch Landeshauptmann Thomas Stelzer begrüßt.
Neuer Besucherrekord
„Beim Fest der Volkskultur kommen Generationen zusammen, um zu feiern, unsere Traditionen lebendig zu halten und auch neue Impulse zu setzen. Ohne die rund 120.000 Menschen, die sich in 3500 Vereinen und 25 Verbänden vor allem ehrenamtlich engagieren, wäre dies nicht möglich. Dafür bedanke ich mich herzlich“, sagte Stelzer.
Was kommt nächstes Jahr?
Laut Veranstalter konnte man heuer rund 7500 Menschen begrüßen - mehr als ursprünglich erwartet. Und wie geht es jetzt weiter?
Schon kommendes Jahr findet das nächste Fest der Volkskultur statt, und zwar in Bad Zell von 18. bis 20. September 2026.
