Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Innviertler Höhepunkt

Fest der Volkskultur lockte 7500 Besucher an

Oberösterreich
14.09.2025 19:00
Handwerk und Tradition gehören zusammen
Handwerk und Tradition gehören zusammen(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Landler, Gstanzl, fesche Burschen, hübsche Dirndln, Goldhauben, Lederhosn – alles, was uns in Oberösterreich ausmacht: Von Freitag bis Sonntag fand in der Innviertler Gemeinde Treubach das Fest der Volkskultur statt. Mit rund 7500 Besucherinnen und Besuchern geht man auf einen Rekord zu! Und: Der Austragungsort nächstes Jahr steht fest.

0 Kommentare

Es ist ein Fest der gelebten Bräuche, das seit 1995 vom Oberösterreichische Forum Volkskultur initiiert wird. Jede Ausgabe findet in einer anderen Gemeinde statt, heuer war die Wahl auf Treubach im Innviertel gefallen. Seit Freitag gab es hier ein intensives Programm mit Musik, Tanz, Brauchtum, regionalen Spezialitäten. Auch ein Familienprogramm wurde angeboten.

Zu den Höhepunkten zählten das Wertungstanzen der Landjugend, das Goldhauben- und Schützentreffen, eine Mundartmesse zum Patrozinium sowie ein Festakt. Bei diesem wurde auch Landeshauptmann Thomas Stelzer begrüßt.

LH Thomas Stelzer, Christine Huber, Georg Schickbauer (Bgm Treubach), Martin Moser (Bgm Bad ...
LH Thomas Stelzer, Christine Huber, Georg Schickbauer (Bgm Treubach), Martin Moser (Bgm Bad Zell)(Bild: Max Mayrhofer)
Musikkapelle Moosbach
Musikkapelle Moosbach(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Neuer Besucherrekord
„Beim Fest der Volkskultur kommen Generationen zusammen, um zu feiern, unsere Traditionen lebendig zu halten und auch neue Impulse zu setzen. Ohne die rund 120.000 Menschen, die sich in 3500 Vereinen und 25 Verbänden vor allem ehrenamtlich engagieren, wäre dies nicht möglich. Dafür bedanke ich mich herzlich“, sagte Stelzer.

Lesen Sie auch:
Herbert Prohaska: Austria-Ikone, Weltklasse-Spieler und Österreichs bisher letzter WM-Teamchef
Krone Plus Logo
Talk zum 70er
Prohaska: „Du musst mit dem Herzen dabei sein“
14.09.2025
Ex-SEER-Star
Sassy Holzinger: „Der Sound meines Lebens“
17.08.2025
Krone Plus Logo
Wien-Linz: Wie ist er?
Christoph Koncz: Der Neue am Pult und seine Pläne
13.09.2025
Krone Plus Logo
Frauen in der Falle
Mentale Überladung: Die endlose Liste im Kopf
01.04.2025

Was kommt nächstes Jahr?
Laut Veranstalter konnte man heuer rund 7500 Menschen begrüßen - mehr als ursprünglich erwartet. Und wie geht es jetzt weiter?

Schon kommendes Jahr findet das nächste Fest der Volkskultur statt, und zwar in Bad Zell von 18. bis 20. September 2026.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
190.593 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
146.395 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.159 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3609 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2157 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2100 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Mehr Oberösterreich
Innviertler Höhepunkt
Fest der Volkskultur lockte 7500 Besucher an
Zwei Fußball-Welten
Vor Linzer Derby: So viel Lob und so viel Kritik!
Wellen waren zu hoch
Fünf Ruderer sanken mit Boot im Hallstättersee
Krone Plus Logo
Talk zum 70er
Prohaska: „Du musst mit dem Herzen dabei sein“
Nach Corona-Welle
TSV Hartberg gewinnt gegen angeschlagene Rieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf