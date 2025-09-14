Fünf Ruderer sanken mit Boot im Hallstättersee

Wasserrettung und Feuerwehr rückten aus

Dort wurden sie unverletzt, aber unterkühlt von den Rettungskräften des Roten Kreuzes versorgt. Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden. Feuerwehrleute aus Hallstatt rückten mit einem Motorboot aus, um das havarierte Ruderboot aus dem See zu schleppen, auch Wasserretter aus Hallstatt und Bad Goisern waren im Einsatz.