Ladekabel soll Wohnhausbrand ausgelöst haben

Ladekabel als Brandursache

Laut dem derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein Ladekabel im Wohnzimmer plötzlich Feuer gefangen und den Brand ausgelöst hat. Durch die starke Rauchentwicklung wurde auch der erste Stock erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist vorerst unbewohnbar.