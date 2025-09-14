Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Verletzte

Ladekabel soll Wohnhausbrand ausgelöst haben

Oberösterreich
14.09.2025 10:49
Sechs Feuerwehren standen im Löscheinsatz.
Sechs Feuerwehren standen im Löscheinsatz.(Bild: E-OBI Johann Stadler)

Sechs Feuerwehren wurden Sonntagmorgen zu einem Wohnhausbrand in Alberndorf/Rdm. gerufen. Die Bewohner bemerkten das Feuer und konnten sich selbst ins Freie retten. Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll ein Ladekabel den Brand ausgelöst haben.

0 Kommentare

Am Sonntagmorgen bemerkten ein 57-jähriger Hausbesitzer und seine 53-jährige Lebensgefährtin in Alberndorf, dass in ihrem Zuhause ein Feuer ausgebrochen war. Gemeinsam mit der im Haus lebenden 83-jährigen Mutter konnten sie das Gebäude noch rechtzeitig selbstständig verlassen.

Feuer rasch abgelöscht
Unter Atemschutz begannen die Einsatzkräfte umgehend mit einem gezielten Innenangriff, wodurch das Feuer rasch lokalisiert und schnell abgelöscht werden konnte. Im Anschluss erfolgten die Belüftung des Gebäudes sowie Nachlöscharbeiten durch einen weiteren Atemschutztrupp, um ein Wiederaufflammen auszuschließen.

Ladekabel als Brandursache
Laut dem derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein Ladekabel im Wohnzimmer plötzlich Feuer gefangen und den Brand ausgelöst hat. Durch die starke Rauchentwicklung wurde auch der erste Stock erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist vorerst unbewohnbar.

Zwei Verletzte ins Spital
Während die 83-jährige Mutter unverletzt blieb, erlitten die beiden anderen Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen. Diese wurden dem anwesenden Rettungsdienst übergeben und in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach Linz gebracht.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
185.797 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
135.479 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
122.359 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
2682 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2326 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
1791 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Wann was erlaubt ist
Polizeischüsse: So oft sterben Menschen bei uns
Zwei Verletzte
Ladekabel soll Wohnhausbrand ausgelöst haben
Drama auf Kreuzung
Mopedfahrer (54) starb nach Frontalkollision
AMS-Chefin mit Bilanz
Wie viele Flüchtlinge aus 2015 heute Jobs haben
Tödlicher Forstunfall
Schwammerlsucher fand verunglückten Altbauer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf