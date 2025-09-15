Erkennen Sie dieses junge „Flüchtlingsmädchen“?

„Dass dich keiner tötet“

Jetzt, ziemlich genau zehn Jahre später, hat sie mit der „Krone“ gesprochen und von ihren Erfahrungen erzählt: über die Flucht, die lang ersehnte Ankunft und das Flüchtlingslager. „Was wusstest du über Österreich?“, fragt „Persönlich“-Interviewerin Conny Bischofberger. „Dass es ein sicherer Ort ist, dass dich keiner tötet“, antwortet Dunja – ein Satz, der vor allem aus Sicht einer damals Sechsjährigen durch Mark und Bein geht.