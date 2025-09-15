Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Fußball-Witz:

Nach Abstieg aus 1. Klasse Erster dieser 1. Klasse

Oberösterreich
15.09.2025 10:00
Für den UFC Attergau ist der Himmel drei Monate nach dem Abstieg mehr als blau.
Für den UFC Attergau ist der Himmel drei Monate nach dem Abstieg mehr als blau.(Bild: Hörmandinger Marion)

Am ersten Blick sind der Ennser SK und der UFC Attergau nur zwei von vielen Tabellenführern im OÖ-Fußball-Unterhaus. Am zweiten sind es aber besondere Spitzenreiter. Weil beide Klubs im Juni noch unmittelbar vorm Abstieg standen – ja, einer davon war sogar schon offiziell abgestiegen. Doch . . .

0 Kommentare

Stiefsohn Lukas hatte am Freitag vor einer Woche in Perg den schönsten Tag seines Lebens, Manfred Voglsam bei dessen Hochzeit dennoch (auch) seinen Ennser SK, bei dem er auch Sponsor ist, im Kopf. „Im Juni wär’ ma’ fast noch abgestiegen – doch jetzt samma Tabellenführer“, strahlte der Anhänger wie der Bräutigam – und tut das noch immer: Denn nach dem 4:1 letzte Woche im Bezirksliga-Ost-Derby gegen Asten wurde nun in Steyr Amateure mit demselben Ergebnis geputzt.

Fast abgestiegen!

Bedeutet: Himmel statt Abgrund. Letzterem war Enns im Juni bereits nahe gewesen: Erst in der allerletzten Runde entkam man dem Fixabstieg: Dank des 2:1 in Ansfelden und des Leonding-2:3 im Parallelspiel in Neuzeug rettete sich der SK in die Relegation. In der wurde Sierning nach dem Heim-1:1 auswärts in der Verlängerung 1:0 niedergerungen. Das Glück blieb Enns auch in der neuen Saison unter Neo-Coach Peter Prokopczyk treu: Zum Auftakt drehte man in Haidershofen ein 0:2 in ein 3:2, in Runde 2 wurde nach einem 1:2-Rückstand Kematen zu zehnt 4:3 besiegt, ehe ein 3:0 in Saxen und die 4:1-Erfolge kamen.

(Nicht) abgestiegen!

Unglaublich! Und dennoch übertroffen – nämlich von einem Klub, der schon fix abgestiegen war: UFC Attergau!

Der hatte im Juni als Drittletzter der 1. Klasse Süd ebenfalls in die Relegation müssen. Dass man die gegen Lenzing mit 2:2 und 1:2 verlor, änderte nichts daran, dass der UFC nach dem 5:2-Sieg nach 1:2-Rückstand im Derby gegen Oberwang nun von der Spitze der 1. Süd lacht. Also Erster der Liga ist, aus der man eigentlich absteigen hätte müssen. Warum es nicht dazu kam: Weil SK Schärding den Spielbetrieb eingestellt hat.

Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
157.658 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.259 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.400 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3623 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2222 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2056 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Oberösterreich
Kein Fußball-Witz:
Nach Abstieg aus 1. Klasse Erster dieser 1. Klasse
Wohnungen verrußt
Nach Brand: „Ich habe eine Woche lang nur geputzt“
Besuchstermin genutzt
Eltern entführten ihre Tochter aus Pflegefamilie
Verletzt ins Spital
Baum stoppte „Ausritt“ eines Alkolenkers
Update: Akkus schuld
Nachbarn schlugen Alarm: „Euer Haus brennt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf