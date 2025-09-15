Nach Abstieg aus 1. Klasse Erster dieser 1. Klasse

Bedeutet: Himmel statt Abgrund. Letzterem war Enns im Juni bereits nahe gewesen: Erst in der allerletzten Runde entkam man dem Fixabstieg: Dank des 2:1 in Ansfelden und des Leonding-2:3 im Parallelspiel in Neuzeug rettete sich der SK in die Relegation. In der wurde Sierning nach dem Heim-1:1 auswärts in der Verlängerung 1:0 niedergerungen. Das Glück blieb Enns auch in der neuen Saison unter Neo-Coach Peter Prokopczyk treu: Zum Auftakt drehte man in Haidershofen ein 0:2 in ein 3:2, in Runde 2 wurde nach einem 1:2-Rückstand Kematen zu zehnt 4:3 besiegt, ehe ein 3:0 in Saxen und die 4:1-Erfolge kamen.