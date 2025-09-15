Nach Abstieg aus 1. Klasse Erster dieser 1. Klasse

Am ersten Blick sind der Ennser SK und der UFC Attergau nur zwei von vielen Tabellenführern im OÖ-Fußball-Unterhaus. Am zweiten sind es aber besondere Spitzenreiter. Weil beide Klubs im Juni noch unmittelbar vorm Abstieg standen – ja, einer davon war sogar schon offiziell abgestiegen. Doch . . .
Stiefsohn Lukas hatte am Freitag vor einer Woche in Perg den schönsten Tag seines Lebens, Manfred Voglsam bei dessen Hochzeit dennoch (auch) seinen Ennser SK, bei dem er auch Sponsor ist, im Kopf. „Im Juni wär’ ma’ fast noch abgestiegen – doch jetzt samma Tabellenführer“, strahlte der Anhänger wie der Bräutigam – und tut das noch immer: Denn nach dem 4:1 letzte Woche im Bezirksliga-Ost-Derby gegen Asten wurde nun in Steyr Amateure mit demselben Ergebnis geputzt.
Fast abgestiegen!
Bedeutet: Himmel statt Abgrund. Letzterem war Enns im Juni bereits nahe gewesen: Erst in der allerletzten Runde entkam man dem Fixabstieg: Dank des 2:1 in Ansfelden und des Leonding-2:3 im Parallelspiel in Neuzeug rettete sich der SK in die Relegation. In der wurde Sierning nach dem Heim-1:1 auswärts in der Verlängerung 1:0 niedergerungen. Das Glück blieb Enns auch in der neuen Saison unter Neo-Coach Peter Prokopczyk treu: Zum Auftakt drehte man in Haidershofen ein 0:2 in ein 3:2, in Runde 2 wurde nach einem 1:2-Rückstand Kematen zu zehnt 4:3 besiegt, ehe ein 3:0 in Saxen und die 4:1-Erfolge kamen.
(Nicht) abgestiegen!
Unglaublich! Und dennoch übertroffen – nämlich von einem Klub, der schon fix abgestiegen war: UFC Attergau!
Der hatte im Juni als Drittletzter der 1. Klasse Süd ebenfalls in die Relegation müssen. Dass man die gegen Lenzing mit 2:2 und 1:2 verlor, änderte nichts daran, dass der UFC nach dem 5:2-Sieg nach 1:2-Rückstand im Derby gegen Oberwang nun von der Spitze der 1. Süd lacht. Also Erster der Liga ist, aus der man eigentlich absteigen hätte müssen. Warum es nicht dazu kam: Weil SK Schärding den Spielbetrieb eingestellt hat.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.