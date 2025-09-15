Vorteilswelt
Verletzt ins Spital

Baum stoppte „Ausritt“ eines Alkolenkers

Oberösterreich
15.09.2025 07:20
Der Alkomat bewies: Der Unfalllenker hatte einen „ordentlichen Rausch“.
Der Alkomat bewies: Der Unfalllenker hatte einen „ordentlichen Rausch“.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Es war später Nachmittag, der Rausch aber schon groß. Die starke Alkoholisierung eines Innviertlers dürfte auch die Urasche für einen schweren Unfall gewesen sein. Denn ein Baum stoppte den „Ausritt“ des Pkw des Betrunkenen.

Der 31-jährige Innviertler lenkte seinen Pkw am 14. September 2025 gegen 17.05 Uhr auf der Sauwald Bundesstraße B136 von Schärding kommend Richtung Münzkirchen. Im Gemeindegebiet von Münzkirchen kam der Mann rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Führerschein weg
Der 31-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Schärding eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Folgen Sie uns auf