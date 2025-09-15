Baum stoppte „Ausritt“ eines Alkolenkers

Eltern entführten ihre Tochter aus Pflegefamilie
Besuchstermin genutzt
Es war später Nachmittag, der Rausch aber schon groß. Die starke Alkoholisierung eines Innviertlers dürfte auch die Urasche für einen schweren Unfall gewesen sein. Denn ein Baum stoppte den „Ausritt“ des Pkw des Betrunkenen.
Der 31-jährige Innviertler lenkte seinen Pkw am 14. September 2025 gegen 17.05 Uhr auf der Sauwald Bundesstraße B136 von Schärding kommend Richtung Münzkirchen. Im Gemeindegebiet von Münzkirchen kam der Mann rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
Führerschein weg
Der 31-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Schärding eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
