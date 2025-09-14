Polizeischüsse: So oft sterben Menschen bei uns
Wann was erlaubt ist
In Oberösterreich wurden – wie berichtet – zuletzt binnen einer Woche zwei Männer bei Polizeieinsätzen lebensgefährlich verletzt. Dass ein Beamter die Waffe zieht und schießt, kommt in Österreich gar nicht so selten vor. Die „Krone“ fragte nach, wie oft und auf wen oder was geschossen wird – und wann es erlaubt ist.
Binnen einer Woche schossen Polizisten zwei Mühlviertler (59, 61) in Rainbach bzw. Rohrbach nieder, weil diese mit Faustfeuerwaffen auf sie gezielt hatten. Die Männer wurden lebensgefährlich verletzt, liegen im Uniklinikum Linz. Nun prüft die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe, ob die Schüsse gerechtfertigt waren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.