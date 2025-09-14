Polizeischüsse: So oft sterben Menschen bei uns

In Oberösterreich wurden – wie berichtet – zuletzt binnen einer Woche zwei Männer bei Polizeieinsätzen lebensgefährlich verletzt. Dass ein Beamter die Waffe zieht und schießt, kommt in Österreich gar nicht so selten vor. Die „Krone“ fragte nach, wie oft und auf wen oder was geschossen wird – und wann es erlaubt ist.