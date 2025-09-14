Ein Richter lehnte Prozess wegen Befangenheit ab

Seine Hände soll ein Gerichtsvollzieher (48) aus dem Bezirk Braunau nicht bei sich behalten haben, wenn er bei Frauen einen Auftrag hatte. Zumindest drei sexuelle Übergriffe sind aktenkundig, im Fall einer etwa 30-jährigen Innviertlerin schrammte er an einer Vergewaltigungsanklage vorbei. Jetzt steht der Prozesstermin fest: Am 15. Oktober muss sich der aus dem Justizdienst entlassene Beschuldigte wegen der Vorwürfe der „Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung“ und zweifacher Nötigung verantworten. Weil es im Dienst passiert sei, ist der Strafrahmen um 50 Prozent erhöht – es drohen bis zu drei Jahre Haft.