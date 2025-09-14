Ein Richter lehnte Prozess wegen Befangenheit ab

Drei sexuelle Übergriffe auf Klientinnen soll ein Gerichtsvollzieher (48) aus dem Bezirk Braunau auf dem Kerbholz haben. Am 15. Oktober steht er deshalb vor Gericht. Dazu einen passenden Richter zu finden, war nicht ganz einfach. Der erste ausgewählte Jurist hatte sich befangen erklärt.
Seine Hände soll ein Gerichtsvollzieher (48) aus dem Bezirk Braunau nicht bei sich behalten haben, wenn er bei Frauen einen Auftrag hatte. Zumindest drei sexuelle Übergriffe sind aktenkundig, im Fall einer etwa 30-jährigen Innviertlerin schrammte er an einer Vergewaltigungsanklage vorbei. Jetzt steht der Prozesstermin fest: Am 15. Oktober muss sich der aus dem Justizdienst entlassene Beschuldigte wegen der Vorwürfe der „Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung“ und zweifacher Nötigung verantworten. Weil es im Dienst passiert sei, ist der Strafrahmen um 50 Prozent erhöht – es drohen bis zu drei Jahre Haft.
Da der Prozess am Landesgericht Ried/I. stattfindet, wo der ehemalige Gerichtsvollzieher auch dienstlich ein- und ausging, war die Suche nach einem Richter, der sich nicht für befangen erklärt, keine „gmahde Wiesn“. Die Fälle werden per Zufallsprinzip an die Richter verteilt. Und der erste, der den Akt auf den Tisch bekam, hat sich aus dem Spiel genommen und sich selbst für befangen erklärt.
Was ist eigentlich Befangenheit?
Befangenheit liegt dann vor, wenn ein Grund gegeben ist, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen, und könnte auch Grund für eine Berufung gegen ein Urteil sein. Jener Richter, der jetzt den Fall verhandeln wird, sieht seine Objektivität gegeben – man darf gespannt sein, ob der Anwalt des Beschuldigten dennoch Befangenheit ins Spiel bringt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.