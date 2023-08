Florianis haben noch immer Dampf auf alter Spritze

Es war 1911, also 38 Jahre nach ihrer Gründung, als die Kameraden der Feuerwehr Allentsteig als erstes Einsatzfahrzeug eine Dampfspritze ankauften. „Und sie ist noch immer in unserem Besitz“, freut sich Kommandant Franz Loidolt, dass man in der heimischen Wehr sehr sorgsam mit der eigenen Geschichte umging.