LIVE: Blau-Weiß Linz empfängt Rapid Wien

Auch Gerald Scheiblehner sah beim 5:0 der Wiener in Debrecen „ein sehr gutes Spiel von Rapid, die Mannschaft ist gut in Form“, sagte der Blau-Weiß-Trainer. „Sie kommen sehr selbstbewusst, und wollen das schlechte Spiel von Hartberg wettmachen und an der Tabellenspitze andocken.“ Sein Team war zuletzt im Derby gegen den LASK chancenlos (0:2). „Ich will nicht dauernd sagen, dass wir Erfahrung sammeln, am Ende geht es darum, Spiele zu gewinnen.“ Für einen Sieg gegen Rapid würden die Trauben hoch hängen. „Wir gehen als krasser Außenseiter ins Spiel, werden aber alles in die Waagschale werfen, um das Spiel zu gewinnen.“