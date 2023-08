Barisic über Cvetkovic: „Es schaut nicht gut aus“

Rapids Abwehrchef Nenad Cvetkovic musste schon in der ersten Hälfte gegen BW Linz verletzt ausgewechselt werden. Das trübte die Freude nach dem souveränen 5:0-Erfolg. „Wir müssen die Untersuchungen abwarten. Aber was mein Gefühl angeht, schaut es nicht allzu gut aus. Es dürfte schlimmer sein“, so Barisic über den Zustand des 27-Jährigen nach der Partie.