Mamma Mia! Rapid verdient sich den Italo-Hit

Höchster Sieg seit 2005

In Debrecen gelang gestern viel. Es war stark wie Seidl vor seinem 1:0 (15.) in den Rückpass spritzte, vor Goalie Megyeri ruhig blieb. Es war glücklich, dass beim Missverständnis zwischen Goalie Hedl und Cvetkovic der vermeintliche Ausgleich (32.) von Babunskis annulliert wurde. Und es war rotzfrech, wie Kapitän Burgstaller an der Torauslinie mit dem Ball tanzte, dann das Eigentor von Romanchuk zum 2:0 (43.) erzwang.